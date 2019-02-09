36 активистов профсоюзного движения получили награды от главы Нижнего Тагила

Также на встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы, касающиеся Нижнего Тагила. В частности, Владислав Пинаев рассказал о перспективах развития городской инфраструктуры и социальной сферы.

Благодаря действиям соглашений, устанавливающих общие принципы регулирования социально-трудовых отношений, на конструктивной основе нам удавалось всегда добиваться компромисса в диалоге между работодателями и трудовыми коллективами предприятий, положительно влиять на социально-экономическое развитие города. Сегодня подготовлен проект трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы, а это значит, что впереди у нас много работы, направленной на защиту интересов тагильчан, заявил Пинаев.