36 активистов профсоюзного движения получили награды от главы Нижнего Тагила
Владислав Пинаев вручил награды 36 лидерам профсоюзных организаций Нижнего Тагила за защиту социально-трудовых прав трудящихся.
Почти 107 лидеров профсоюзных организаций Нижнего Тагила встретились с мэром города в рамках 101-летия со дня образования данного движения в Свердловской области.
По информации от пресс-службы администрации города, самые активные участники профсоюзов получили благодарственные письма и благодарности. 36 отличившихся лидеров профсоюзных организаций были отмечены наградами.
Также на встрече обсуждались наиболее актуальные вопросы, касающиеся Нижнего Тагила. В частности, Владислав Пинаев рассказал о перспективах развития городской инфраструктуры и социальной сферы.
По мнению главы города, подобные мероприятия позволяют организовать обратную связь с жителями города.
Благодаря действиям соглашений, устанавливающих общие принципы регулирования социально-трудовых отношений, на конструктивной основе нам удавалось всегда добиваться компромисса в диалоге между работодателями и трудовыми коллективами предприятий, положительно влиять на социально-экономическое развитие города. Сегодня подготовлен проект трехстороннего соглашения на 2019-2021 годы, а это значит, что впереди у нас много работы, направленной на защиту интересов тагильчан, заявил Пинаев.
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