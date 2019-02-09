Куйвашев, Пинаев и Шипулин приняли участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

9 февраля на полигоне НТИИМ прошла областная гонка «Лыжня России – 2019». Более 10 тысяч спортсменов и любителей приняли участие в областном забеге. Флаг открытия поднял 2-кратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.

Среди женщин победу одержала Анна Медведева из Полевского. Спортсменка из Нижнего Тагила Дарья Николина завоевала третье место. Участники боролись за главные призы – снегоходы.

Среди мужчин первое место завоевал Юрий Гаврилов из Верхней Пышмы, второе – житель Верхней Салды Никита Ступак. Замкнул тройку призеров Антон Шипулин.

Фото: «Тагильский рабочий»

В ВИП-забеге приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и администрация Нижнего Тагила под предводительством мэра города Владислава Пинаева.

Фото: «Тагильский рабочий»