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Куйвашев, Пинаев и Шипулин приняли участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куйвашев, Пинаев и Шипулин приняли участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:51ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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