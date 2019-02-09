Куйвашев, Пинаев и Шипулин приняли участие в «Лыжне России» в Нижнем Тагиле
9 февраля олимпийский чемпион Антон Шипулин занял третье место на «Лыжне России», которая проходила на полигоне НТИИМ. В ВИП-забеге приняли участие мэр города Владислав Пинаев, губернатор региона Евгений Куйвашев.
9 февраля на полигоне НТИИМ прошла областная гонка «Лыжня России – 2019». Более 10 тысяч спортсменов и любителей приняли участие в областном забеге. Флаг открытия поднял 2-кратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков.
Среди женщин победу одержала Анна Медведева из Полевского. Спортсменка из Нижнего Тагила Дарья Николина завоевала третье место. Участники боролись за главные призы – снегоходы.
Среди мужчин первое место завоевал Юрий Гаврилов из Верхней Пышмы, второе – житель Верхней Салды Никита Ступак. Замкнул тройку призеров Антон Шипулин.
В ВИП-забеге приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и администрация Нижнего Тагила под предводительством мэра города Владислава Пинаева.
Глава региона стартовал на лыжах Антона Шипулина и показал высокий результат. Дистанцию в 2022 метра преодолела администрация Нижнего Тагила и мэр Владислав Пинаев. Забег состоялся в честь предстоящего 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, сообщает «Тагильский рабочий».
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