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Новая школа за 560 млн руб. будет построена в Первоуральске к 2021 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая школа за 560 млн руб. будет построена в Первоуральске к 2021 году

Сегодня, 17:15ОбществоФото: pixabay.com
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