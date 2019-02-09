Новая школа за 560 млн руб. будет построена в Первоуральске к 2021 году

В рамках поручения президента РФ о переводе обучающихся на одну смену обучения в Билимбае построят новую школу, состоящую из двух секций.

Здание возведут на улице Бахчиванджи, на месте бывшего образовательного учреждения №23. Предыдущая школа была снесена из-за ветхости здания.

Администрация округа заключила контракт с тюменским подрядчиком «Запсибгидропром». В настоящее время работа ведется над проектной документацией.

В образовательном учреждении будут стадион со стометровой беговой дорожкой, игровые комнаты и спальные помещения для первоклассников. У каждого класса будет личная раздевалка.