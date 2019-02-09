Отравившийся крысиным ядом ребенок доставлен вертолетом санавиации в Екатеринбург

В Серове 2-летний ребенок отравился крысиным ядом, он проживал в доме, где проводилась обработка помещений от грызунов.

Для спасения мальчика бригада ТЦМК из Екатеринбурга совершила первый в истории свердловской санавиации ночной перелет. Пострадавший был доставлен в медучреждение.

Сейчас он находится в детской областной больнице, состояние тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации и улучшения здоровья мальчика.

Дал поручение министерству здравоохранения Свердловской области взять на особый контроль, рассказал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети.