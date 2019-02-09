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Отравившийся крысиным ядом ребенок доставлен вертолетом санавиации в Екатеринбург
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Отравившийся крысиным ядом ребенок доставлен вертолетом санавиации в Екатеринбург

Сегодня, 09:00ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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