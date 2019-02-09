Отравившийся крысиным ядом ребенок доставлен вертолетом санавиации в Екатеринбург
2-летний житель Серова был доставлен вертолетом санавиации в Екатеринбург. Это был первый в истории санавиации Свердловской области ночной вылет медицинской бригады.
В Серове 2-летний ребенок отравился крысиным ядом, он проживал в доме, где проводилась обработка помещений от грызунов.
Для спасения мальчика бригада ТЦМК из Екатеринбурга совершила первый в истории свердловской санавиации ночной перелет. Пострадавший был доставлен в медучреждение.
Сейчас он находится в детской областной больнице, состояние тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации и улучшения здоровья мальчика.
Дал поручение министерству здравоохранения Свердловской области взять на особый контроль, рассказал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети.
По словам главы региона, создаются условия для развития авиастроения. Ведется работа по производству санитарных воздушных судов, импортозамещению бортового медицинского оборудования и кооперации с ведущими региональными производителями медтехники.
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