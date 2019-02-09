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Одобрение на строительство храма Святой Екатерины получено в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Одобрение на строительство храма Святой Екатерины получено в Екатеринбурге

Сегодня, 12:45ОбществоФото: презентация проекта на сайте Минстроя
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