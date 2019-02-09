Одобрение на строительство храма Святой Екатерины получено в Екатеринбурге
Сегодня, 12:45ОбществоФото: презентация проекта на сайте Минстроя
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В Екатеринбурге депутаты городской думы одобрили перевод участка у театра Драмы в статус земли религиозного значения.
Сюжеты: Екатеринбург
Без этого этапа строительство религиозного учреждения было бы невозможно. Согласование перевода озвучили на комиссии городской думы столицы Урала по городскому хозяйству.
Строительство храма Святой Екатерины будет начато летом 2019 года. По замыслу сооружение будет достигать 75 метров в высоту, а на вершине храма откроют смотровую площадку. Здание сможет вмещать 2,5 тысячи верующих. Вокруг храма будет организовано пространство для проведения крёстных ходов, а у театра появится парк. Кроме того, для туристических автобусов построят парковку на 47 мест.
Храм планируют открыть в 2023 году к 300-летию столицы Урала.
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