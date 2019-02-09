Помог другу: тагильчанин подозревается в краже имущества у 60-летней матери друга
Жителю Нижнего Тагила грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Мужчина подозревается в краже имущества из квартиры матери своего друга.
Житель Нижнего Тагила после задержания за незаконный оборот наркотических средств обратился к своему другу с просьбой принести документы, которые хранились в квартире, где задержанный проживал со своей 60-летней матерью.
Оказав помощь другу, мужчина решил вновь посетить его квартиру. 38-летний тагильчанин проник в одну из комнат через окно, когда хозяйка отсутствовала, и похитил личное имущество. Пострадавшая оценила ущерб на сумму в 3,5 тысячи рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в краже. Мужчина признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Тагильчанину грозит лишение свободы на срок до 6 лет, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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