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Расследование дела завершено: в Берёзовском будут судить детей за убийство инвалида
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Расследование дела завершено: в Берёзовском будут судить детей за убийство инвалида

Сегодня, 10:44ОбществоФото: flickr.com
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