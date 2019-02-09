Расследование дела завершено: в Берёзовском будут судить детей за убийство инвалида
Сегодня, 10:44ОбществоФото: flickr.com
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Следователи города Берёзовского завершили расследование уголовного дела в отношении четырёх несовершеннолетних, обвиняемых в убийстве человека с ограниченными возможностями здоровья.
Следственный отдел собрал достаточную доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передаётся в городской суд Берёзовского для рассмотрения по существу.
Трое из обвиняемых находятся под домашним арестом. Четвёртый фигурант – в воспитательной колонии, поскольку он отбывает наказание за другое преступление, которое было совершено им ранее.
13-летняя девочка, которая была на месте преступления, временно изолирована.
В ходе расследования сотрудники СКР предприняли комплекс мер по устранению причин, которые способствовали совершению преступления. Они внесли в органы власти ряд представлений в целях предотвращения таких ситуаций.
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