Расследование дела завершено: в Берёзовском будут судить детей за убийство инвалида

Что заставляет подростков быть жестокими, особенно с теми, кто слаб физически? TagilCity.ru пообщался с представителями социальной сферы, которые не понаслышке знают об особенностях взаимодействия здоровых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Спикеры дали свою оценку произошедшему.