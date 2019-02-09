Состав судей в Свердловской области обновлён указом Владимира Путина

Место председателя Верхотурского районного суда заняла Анна Боброва, в Ивдельском районном суде – Наталья Фаренбрух, в Нижнетуринском районном суде – Наталья Болдырева и в Туринском – Елена Сергеева.

Помимо этого Владимир Путин подписал указ о назначениях в судах столицы Урала. Так, заместителем председателя Верх-Исетского районного суда в Екатеринбурге стала Вера Попова. Михаил Осокин будет занимать должность зампредседателя в Железнодорожном районном суде.