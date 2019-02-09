Возведенный жителями Карелии мост сносить не будут

Речь идет о поселке Суоёки, который находится в Суоярвском районе. Здесь местные жители самостоятельно без привлечения государственных денег построили мост для удобного сообщения с соседним Найстенъярви. Теперь путь до этого населенного пункта сократился более чем в два раза. На машине расстояние составляет около 40 километров, через реку нужно преодолеть 15 километров. Среди местного населения начали распространяться слухи, что мост могут демонтировать, так как он является самостроем. Это и напугало местных жителей.

В соцсетях пользователи задавали вопросы на эту тему Парфенчикову, он отреагировал на поступившие сообщения. Политик подтвердил, что мост появился без каких-либо согласований, но здесь получилась особая ситуация. Сама дорога не состоит на балансе субъекта, поэтому провести ее ремонт за счет бюджетных денег не получится. При этом жители двух поселков не останутся отрезанными от внешнего мира, так как к населенным пунктам есть дороги регионального значения. На них выделяются бюджетные средства.

"Мост через реку Тарасьёки является частью лесной дороги. В самом начале его обслуживанием занималась организация "Запкареллес", проводившая здесь работы. В 2018 году мост рухнул, а восстановительные работы не начинались", - сообщают "Новые известия".

В августе этого же года запустили народную стройку и привлекли около 20 человек. Каждый помогал, как мог, люди предоставляли технику и строительные материалы для работ. Один из местных жителей задействовал трактор и передал бревна, которые остались после строительства. У людей появилась возможность отправиться глубоко в лес за ягодами и грибами.

"Последние несколько лет власти учатся работать с инициативами местных жителей. За этот период проделали огромную работу и реализовали различные программы", - пояснил глава республики.

Он добавил, что вписать в существующие программы получается не все проекты. По его мнению, следует находить такие решения, при которых власть будет работать в рамках закона, способствуя реализации инициатив. Одновременно с этим такие проекты не должны тонуть в ворохе бюрократических процедур.

По поводу построенного моста Парфенчиков рассказал, что демонтировать его не будут, а все опасения являются безосновательными. Руководитель управления автодорог региона Виктор Россыпнов заявил, что все мероприятия по восстановлению разрушенного моста вызывают уважение. Он уверен, что местные жители проявили ответственность, у них получилось наладить взаимодействие при решении актуальных вопросов, которые не входят в зону ответственности государства.