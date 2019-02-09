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Возведенный жителями Карелии мост сносить не будут
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Возведенный жителями Карелии мост сносить не будут

Сегодня, 15:23Общество
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