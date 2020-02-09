В 10:00 из всех районов Нижнего Тагила выехали бесплатные ЕВРАЗовские автобусы, которые повезли всех желающих сначала на лыжную базу спортивной школы «Уралец», а потом на полигон «Старатель». В «Уральце» собравшиеся получали лыжи и проходили регистрацию. Внутри лыжной базы было как минимум три таблички «не курить», поэтому спортсменам приходилось выходить на улицу.

Когда большинство людей получили лыжи, автобусы вновь начали наполняться, но в один момент организаторы попросили всех выйти — сувенирные шапки и повязки с номерами будут раздавать только на входе в автобус. Температура на улице была -15 градусов по Цельсию, наверное, поэтому некоторые выходит не стали, оценив своё тепло дороже чем шапка. Спустя двадцать минут заставили выйти и их, но они оказались в начале очереди и опять зашли в автобус, уже с шапками.

Среди участников был мужчина в рубашке поло. Он представился Александром и сказал, что ходит так всегда — ему не холодно. В «Лыжне России», по его словам, он участвует уже 26 раз. Пока автобусы стояли, большую часть времени он действительно простоял на улице, однако больше я его не видел.

Лыжник Александр. Фото: tagilcity.ru

На полигон автобусы прибыли в районе 12:00, к этому времени уже успели выступить все VIP-персоны и уже проехали свой забег, поэтому было довольно спокойно, однако на входе гостей всё равно тщательно досматривали. После прохода через рамки охранники хлопали людей по плечам, бокам и спинам. При мне ничего не нашли, однако на одной из рамок стояла не открытая бутылка с алкоголем. Чья она была я так и не узнал.

На территории полигона для спортсменов были предусмотрены как минимум четыре зоны для курения, тёплые павильоны, где можно было переодеться, зарегистрироваться и узнать результаты заездов, несколько общественных туалетов, полевая кухня, эстафеты, сцена и даже кофе-машина. Так что тем, кто приехал без лыж тоже было чем заняться.

Я так и не узнал где получить пресс-карту — коллеги рассказали, что никаких дивидендов она не даёт, а только увеличивает внимание со стороны полиции. Кстати, среди них были даже бойцы ОМОНа. Кроме того, на полигоне дежурили медики.

На полевой кухне традиционно угощали гречневой кашей с тушёнкой и чаем. Количество порций на человека никак не ограничивалось. Для тех, кто кашу не любит, был предусмотрен платный буфет в одном из павильонов.

В различных зонах можно было посоревноваться в эстафете либо в стрельбе из ружья для биатлона.

Сориентироваться на территории помогали волонтёры — преимущественно девушки.

Длина трассы основного забега составляла символические 2020 метров, были также трассы на 5 и 10 километров. Победители этих заездов получали призы. Двоим победителям забега на 10 километров обещали подарить снегоходы, которые стояли на сцене у финиша. На ней выступали ведущие и артисты, развлекая финиширующих. Большая часть выступлений была посвящена 75-летию победы. Один из ведущих говорил, что поесть нужно за три часа до лыжной гонки, также тепло одеться. Интересно, что в этот момент большая часть забегов была закончена. Наверное, предупреждал на будущее.

Бесплатные автобусы начали отъезжать с полигона в районе 14:30. В это время полигон начал пустеть. В автобусах люди жаловались, что им не хватило шапок. Сначала автобусы поехали на «Уралец», чтобы люди вернули лыжи. В это время автобусы ожидали всех, чтобы развести по районам. Спустя ещё час автобусы начали разъезжаться по районам.