План работы администрации Нижнего Тагила в 2020 году

В целом план работы администрации на 2020 год способствует взаимодействие подразделений мэрии, а все его пункты направлены на улучшение качества жизни и положения горожан, их безопасность и развитие.

В рамках социальной политики управление образования организует дополнительные места в дошкольных учреждениях для детей до трёх лет в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование». Напомним, ранее советник аппарата полпреда президента РФ по УрФО Елена Кобелева заявляла о нехватке яслей, в частности, в Нижнем Тагиле. Потребность в городе составляет 1660 мест.

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В этом году в Нижнем Тагиле проведут ремонт в школе № 85 на 220 миллионов рублей. Кроме того, отремонтируют кровлю школы № 4, а также детских садов № 23 и № 33. Управление образования будет вести отчет о работах по благоустройству спортивных зон школы № 9 и гимназии № 18.

Ежегодно в Нижнем Тагиле проводится акция «Собери ребёнка в школу».

Акция проходит при поддержке школ, волонтёров, сторонних организаций, ПДН. Организовываем помощь малоимущим семьям — помогаем собрать ребёнка в школу, чтобы они все у нас учились, сказала заместитель начальника управления образования Елена Беляева.

В течение года управление образования занимается проектами «Лаборатория профессий. Дошкольник», направленная на профориентацию детей, и «Детский форсайт», реализуемая при поддержке ЕВРАЗа. В марте будет организована областная межведомственная профилактическая работа «Подросток-2020», в ходе которой будут вестись беседы потребностях молодёжи и возможной помощи.

С ноября планируется проведение конкурсов «Лучшее рабочее место педагога» и «Ученик года-2020». Под контролем управления для учащихся 11 классов пройдёт общегородской выпускной. Это мероприятие, которое проходит в ГДДЮТ, стало традицией для выпускников, сообщает Елена Беляева.

Также в течение управление образования ведёт отчётность о проделанной работе, расходованию средств и базы данных о резерве управленческих кадров, награждении работников системы, наличии вакантных мест, потребностях педагогов.

К основным мероприятиям управления культуры TagilCity.ru отнесло реализацию проекта по созданию единого многофункционального центра. Напомним, на проект в 2020 году предусмотрено 400 миллионов рублей.

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В этом году управление культуры организует торжественные мероприятия, посвященные 40-летию Детской художественной школы № 2, 85-летию Детской музыкальной школы № 1 имени Римского-Корсакова, а также творческий отчёт школы к 45-летию Детской школы искусств № 2. В мае пройдет квест, посвященный 100-летию Республики Татарстан и фестиваль детского юношеского творчества «Татарские звёздочки». Кроме того, управление культуры подготовит праздничные мероприятия ко Дню танкиста, «Кроссу наций», Дню победы, Дню города, Дню защитника Отечества и 8 марта.

Огромный пласт работы сейчас ведётся по подготовке к 75-летию Победы. Будет большой комплекс мероприятий именно к 9 мая. В рамках 75-летия Победы красной линией будет проходить через VII Всероссийский фестиваль «Возьмёмся за руки, друзья» 15 и 16 мая, сообщила начальник управления культуры Светлана Юрчишина.

Также Светлана Юрчишина добавила, что состоится «Тетралиада» среди театральных коллективов Свердловской области, областной капустник «Золотая кочерыжка», а в апреле «Золотой петушок». Также Нижний Тагил примет участие во всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь музеев» и «Ночь кино».

В течение года будет проходить реконструкция МБУК «Нижнетагильский театр кукол». Реконструкция будет стоить 730 миллионов рублей, из них 260 млн — оборудование: свет, звук, механика, сцена. Также в этом году планируется разработка проекта капремонта для «Дома Окуджавы», но кроме этого, управление культуры организует определённую деятельность в учреждении.

Напомним, что 2 февраля отметили 25-летие Нижнетагильской филармонии.

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Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики организует спортивные мероприятия: «Кросс Наций», «Лыжня России», Континентальный Кубок по лыжному двоеборью, Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин «Синяя птица», а также среди мужчин.

Подразделение ежегодно оказывает помощь в трудоустройстве несовершеннолетних по проекту «Трудовое лето» и в получении молодыми семьями жилплощади.

В целом, управление продолжает реализацию программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Нижний Тагил до 2024 года».

Управление социальных программ и семейной политики организует выплаты муниципальных пособий, материальной помощи определённым категориям тагильчан, например, выплаты в связи с празднованием Дня Победы, пособия гражданам, воспитывающим детей, единовременной выплаты, гражданам награжденным знаком отличия города Нижний Тагил «За заслуги перед городом Нижний Тагил», ежегодной единовременной выплаты в связи с празднованием Международного Дня пожилых людей и другим.

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В сфере развития городской сферы отдел экологии и природопользования в этом году проведёт День защиты окружающей среды, экологический субботник «Зелёная Россия»и мероприятие «Аллея России». По данным отдела, мероприятия носят единый характер — уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок.

Охраной и обустройством источников нецентрализованного водоснабжения отдел экологии занимается не в первый год. По словам начальника Алексея Сергеева, в год восстанавливается три объекта в рамках программы «Родники» совместно с министерством природных ресурсов и экологии.

Есть источники, например, заброшенные колодцы. Мы делаем в присоединённых территориях и на территории города. Выбираем по значимости. Министерство природных ресурсов даёт нам софинансирование,рассказал Алексей Сергеев.

Содействие в программе оказывают учебные учреждения, станция юных натуралистов — они убирают мусор у колодцев, родников, окрашивают их.

Также отделение в течение года будет готовить информацию о реабилитации Черноисточинского водохранилища и заявления о незаконных вырубках в городских лесах.

Мы продолжаем традиции, заложенные сторожилами нашего отдела: «Зелёная Россия», «Аллея России»… Мы продолжаем их, работая с районными администрациями. Сейчас основная задача, продолжать работу по очистке Черноисточинского пруда, заявил Сергеев.

Благоустройство Нижнего Тагила продолжится в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды в 2017–2024 году». Напомним, в этом году уже прошло голосование по выбору общественных территорий, туда вошли лесопарковая зона «Пихтовые горы», сквер на Муринских прудах, площадь Танкостроителей. После них идут сквер за ДК «Юбилейный»,общественная территория в районе домов № 15, 15а, 15б, 17, 19 по Черноисточинскому шоссе и территория по проспекту Строителей рядом с домами № 5, 7, 11, 13.

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В обязанности управления городским хозяйством также входит организация деятельности в сфере обращения с ТКО, контроль за мероприятиями «Светлого города», работа по программе «Реализация основных направлений строительного комплекса в городе Нижний Тагил до 2024 года». Также подразделение информирует о ходе строительства жилья, о реализации проектно-изыскательских работ и проведении госэкспертизы по станции водоподготовки «Южная», ходе выполнения программы по благоустройству тротуаров, о содержании улиц, мостов и дорог, а также кладбищ.

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В качестве поддержки занятости тагильчан управление промышленности и развития предпринимательства обеспечивает участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» и общегородскую программу профориентации и сохранения кадрового резерва.

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Подразделение содействует малому и среднему бизнесу. В ходе заседаний совета обсуждаются мероприятия по развитию направления, реализацию бизнес-проектов, организацию и проведение «Дня российского предпринимательства» в Нижнем Тагил, а также перспективные направления работы некоммерческих организаций.

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В рамках управления промышленности и развития предпринимательства проходят различные конкурсы: среди предприятий потребительского рынка «Новогоднее оформление — 2021», «Лучшие Тагильские продукты питания», «Лучшее садоводческое товарищество», «Лучший садовый участок» и другие.

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Одним из важных направлений, в котором задействованы практически все подразделения администрации, является организация «Дня города-2020», в ходе которого планируется торжественное собрание, церемония награждения, праздничный концерт, гулянье на Лисьей горе, детский праздник «Киндерград», «Тагильское подворье» и пиротехническое шоу. Напомним, в прошлом году на день города было потрачено более трех миллионов рублей.