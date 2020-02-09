Спортсмен без рук и ног из Екатеринбурга уволился из сервиса по доставке еды

Спортсмен без рук и ног проработал курьером один день. Он рассказал, что продолжать работать он не смог из-за популярности, обрушившейся на него после публикации видео с его участием.

Спортсмен рассказал, что на работу он устроился для того, чтобы побороть свои страхи.

На меня часто показывают пальцем, пытался с этим страхом бороться. Получить новый опыт, с кем-то познакомиться. Я не думал, что видео получит такой ажиотаж. Я не считаю себя человеком с ограниченными возможностями. Я могу работать, где хочу, признался Асташов.

Он также добавил, что устроился на работу не ради пиара сервиса по доставке еды и не для того, чтобы заработать деньги на Паралимпиаду, как это ранее сообщалось в СМИ.