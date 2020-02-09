В Екатеринбурге хозяева бросили в аэропорту котенка из-за отсутствия денег на перелет

Пассажиры летели в Худжанд. Как рассказали в Уральском таможенном управлении, у них были все документы на животное, но по правилам авиакомпании нужно было заплатить 2500 рублей за перевозку котенка. Они решили оставить животное в терминале, так как у них не оказалось денег.