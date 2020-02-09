В Екатеринбурге хозяева бросили в аэропорту котенка из-за отсутствия денег на перелет
Сегодня, 11:30ОбществоФото: Уральское таможенное управление
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В екатеринбургском Кольцово пассажиры бросили котенка, не захотев платить авиакомпании деньги за транспортировку, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пассажиры летели в Худжанд. Как рассказали в Уральском таможенном управлении, у них были все документы на животное, но по правилам авиакомпании нужно было заплатить 2500 рублей за перевозку котенка. Они решили оставить животное в терминале, так как у них не оказалось денег.
Животное себе забрал один из таможенников аэропорта.
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