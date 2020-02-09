В Свердловской области умер экс-депутат заксобрания Константин Карякин
Сегодня, 20:02ОбществоФото: zsso.ru
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В Екатеринбурге после продолжительной болезни умер бывший депутат законодательного собрания Свердловской области Константин Карякин. Об этом в Facebook написал директор «Областного телевидения» Антон Стуликов.
Сюжеты: Екатеринбург
По его словам, Карякин всю жизнь боролся с диабетом, а в недавнем времени перенес инсульт.
Всегда это был самый позитивный человек, которого я встретил в своей жизни. Видимо, этот позитив и тащил его по жизни, несмотря на тяжелую болезнь, отметил в своей публикации Стуликов.
Родился Константин Карякин 10 декабря 1967 года в Екатеринбурге. Окончил филологический факультет УрГУ и стал вести политическую деятельность. Участвовал во многих предвыборных и медийных проектах. Весной 2002 года он был избран на пост депутата областного заксобрания от избирательного блока «За Родной Урал».
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