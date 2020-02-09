В Свердловской области умер экс-депутат заксобрания Константин Карякин

По его словам, Карякин всю жизнь боролся с диабетом, а в недавнем времени перенес инсульт.

Всегда это был самый позитивный человек, которого я встретил в своей жизни. Видимо, этот позитив и тащил его по жизни, несмотря на тяжелую болезнь, отметил в своей публикации Стуликов.