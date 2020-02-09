Власти Челябинской области решили закрыть карантинных центр после протестов жителей

По словам министра здравоохранения региона Юрия Семенова, ранее доставленных туда шестерых человек переведут в другие медучреждения, а в «Утес» больше никого не привезут.

Такому решению властей предшествовал стихийный митинг местных жителей, которые препятствовали проезду автомобиля в китайцами. На встречу с ними пришли заместитель министра здравоохранения Евгений Ванин и главврач Сосновской ЦРБ Владимир Самохвалов, которые попытали объяснить, что коронавирус менее летуч и смертелен, чем вирус гриппа.

Местные жители в свою очередь заявили, что нет никаких гарантий, что китайцы окажутся здоровыми и не сбегут в ближайшие деревни.