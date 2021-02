ДОМ.РФ в 2021 году проведет аукционы "за долю" в 16 регионах

ДОМ.РФ проведет аукционы "за долю" в 16 регионах России в 2021 году, сообщил во вторник заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

"В прошлом году мы запустили новый формат аукционов – "за долю". Начали предоставлять земельные участки не за денежные средства, а за будущую долю от квадратных метров. В 2021 году планируем провести аукционы "за долю" как минимум в 16 новых регионах", — сказал Филиппов на конференции ИД "Коммерсант". Он добавил, что в 2021 году планируется реализовать земельные участки с градостроительным потенциалом более 3 млн кв.м, пишет realty.interfax.ru. "В дальнейшем механизм будет способствовать увеличению объемов строительства жилья в субъектах", — отметил Филиппов. Он подчеркнул, что в целом в этом году ДОМ.РФ планирует реализовать на торгах около 1 тыс. га земельных участков. На федеральных землях с помощью механизмов ДОМ.РФ к 2030 году будет обеспечено строительство более 100 млн кв.м жилья. ДОМ.РФ обладает полномочиями агента РФ по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и неиспользуемыми правообладателями.

