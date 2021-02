Главой Екатеринбурга стал Алексей Орлов

Депутаты городской думы выбрали Алексея Орлова новым мэром Екатеринбурга.

Решение было принято в ходе голосования по отбору кандидатур на должность главы столицы Урала, пишет Е1. Алексей Орлов стал врио мэра Екатеринбурга в конце декабря 2020 года, после того как Александр Высокинский покинул этот пост, он стал первым заместителем губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Photo: екатеринбург.рф Конкурс по выбору мэра начался в январе 2021 года, кандидатуры выдвинули 44 человека. В финальный этап прошли 42 из них. Алексей Орлов представил свою программу развития Екатеринбурга. Он собирается усилить экономику и помогать крупному бизнесу. Напомним, Алексей Орлов собирается провести инаугурацию. Предположительно, она состоится 10 февраля. В Екатеринбурге планируется проведение инаугурации нового мэра

