Священнику из Иванова отказали в назначении в банный комплекс

Священнику из Иванова отказали в назначении в банный комплекс

Сегодня, 21:58ОбществоPhoto: pikist.com
Бывший священник одного из крупных ивановских храмов обратился к руководству епархии с просьбой назначить его настоятелем старинного храма в Плесе. Когда ему отказали, он начал угрожать епархии обнародованием дисциплинарного дела десятилетней давности.

Как сообщает newsivanovo.ru, священник объяснял свое желание получить назначение именно в этом храме стремлением уйти от шумной городской жизни. Но впоследствии выяснилось, что часть древней монастырской территории рядом с храмом занимает “Плесский банный дом” - заведение, чью репутацию сложно назвать идеальной.

После выяснения этой информации стали понятны истинные причины стать настоятелем храма. Кроме того, оказалось, что возглавляет банный дом дочь священника, а участком, на котором он находится, владеет его отец.

Местные жители невысокого мнения о досуге в банном доме. Он работает и в ночное время, в нем продают спиртные напитки, часто бывают “мальчишники” и “девичники”.

Неудивительно, что руководство епархии, приняв эту семейную историю во внимание, отказало священнику и предложило выбрать другое место. В ответ на это священник начал угрожать передать в следственные органы материалы дисциплинарного дела десятилетней давности в отношении священнослужителя одного из женских монастырей. Факты не были доказаны, но руководство приняло решение отправить подозреваемого в одну из самых отдаленных епархий РПЦ. Должностей лишили и руководителей монастыря.

На текущий момент следователи не заинтересовались данным случаем. Но не исключено, что священник, не попавший в плесский храм, все-таки реализует свою угрозу.

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