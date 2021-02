Священнику из Иванова отказали в назначении в банный комплекс

Бывший священник одного из крупных ивановских храмов обратился к руководству епархии с просьбой назначить его настоятелем старинного храма в Плесе. Когда ему отказали, он начал угрожать епархии обнародованием дисциплинарного дела десятилетней давности.

Как сообщает newsivanovo.ru, священник объяснял свое желание получить назначение именно в этом храме стремлением уйти от шумной городской жизни. Но впоследствии выяснилось, что часть древней монастырской территории рядом с храмом занимает “Плесский банный дом” - заведение, чью репутацию сложно назвать идеальной. После выяснения этой информации стали понятны истинные причины стать настоятелем храма. Кроме того, оказалось, что возглавляет банный дом дочь священника, а участком, на котором он находится, владеет его отец. Местные жители невысокого мнения о досуге в банном доме. Он работает и в ночное время, в нем продают спиртные напитки, часто бывают “мальчишники” и “девичники”. Неудивительно, что руководство епархии, приняв эту семейную историю во внимание, отказало священнику и предложило выбрать другое место. В ответ на это священник начал угрожать передать в следственные органы материалы дисциплинарного дела десятилетней давности в отношении священнослужителя одного из женских монастырей. Факты не были доказаны, но руководство приняло решение отправить подозреваемого в одну из самых отдаленных епархий РПЦ. Должностей лишили и руководителей монастыря. На текущий момент следователи не заинтересовались данным случаем. Но не исключено, что священник, не попавший в плесский храм, все-таки реализует свою угрозу.

