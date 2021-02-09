Тагильчанин лишился 60 тысяч рублей после перевода на «зарезервированный счет»

Сначала позвонила девушка, представилась сотрудником службы безопасности Сбербанка. Я удивился, карты Сбербанка у меня нет, о чем я сразу сообщил девушке, сказал, что пользуюсь картой ВТБ. Она ответила, что передаст информацию в ВТБ. Через минуту перезвонил молодой человек и представился сотрудником ВТБ, рассказал TagilCity.ru потерпевший.