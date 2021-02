Тагильчанин лишился 60 тысяч рублей после перевода на «зарезервированный счет»

Житель Нижнего Тагила лишился 60 тысяч рублей из-за звонков «сотрудников банка» с сообщением о попытке перевода средств с его счета.

Инцидент произошел 29 января. В полицию с заявлением обратился 39-летний житель Нижнего Тагила. Он рассказал, что ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками банка и сообщили о подозрительной активности по счету. По словам потерпевшего, чтобы обезопасить свои средства, ему предложили перевести их на зарезервированный счет. Для этого мошенникам потребовался трехзначный код с обратной стороны карты. Мужчина сообщил злоумышленникам данные и в результате с его карты были сняты 60 тысяч рублей. При этом потерпевший уточнил, что мошенники позвонили ему и во второй раз. Сначала позвонила девушка, представилась сотрудником службы безопасности Сбербанка. Я удивился, карты Сбербанка у меня нет, о чем я сразу сообщил девушке, сказал, что пользуюсь картой ВТБ. Она ответила, что передаст информацию в ВТБ. Через минуту перезвонил молодой человек и представился сотрудником ВТБ, рассказал TagilCity.ru потерпевший. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что по данному факту проводится проверка. Пока проверка проводится, будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Потерпевшему 39 лет. В результате с его карты снято более 60 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе. Сотрудники полиции напоминают, что мошенники часто используют подобные уловки и предупреждают, что нельзя передавать данные карты и коды неизвестным людям. Всю информацию по карте необходимо уточнять по телефону горячей линии. Номер набирать гражданин должен самостоятельно. Можно обратиться и в офис банка, а не доверять лицам, которые сообщают подобные новости по телефону.

