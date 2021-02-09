ТПП проводит всероссийский конкурс для журналистов «Экономическое возрождение России»

На федеральный этап заявки подаются до 1 марта 2021 года по адресу: 109012, город Москва, улица Ильинка, дом 6, ТПП РФ, Центр по связям с общественностью и СМИ, телефон: 8 967 080-21-16, 8 (926) 432-46-11, 8 (495) 620-02-47/620-04-19, e-mail: kba@tpprf.ru, konkurs@tpprf.ru