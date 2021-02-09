В Нижнем Тагиле отремонтированный спортзал в ДК «Юбилейный» откроется в конце февраля

В ходе ремонтных работ потребовалось поменять раздевалки, душевые, санузлы, спортзал, электрика и инженерные сети. Как рассказал руководитель подрядной организации Петр Ковин, у рабочих возникли сложности с полом. В результате была использована шпунтованная доска, предназначенная для нагрузки в спортзалах.