В Нижнем Тагиле отремонтированный спортзал в ДК «Юбилейный» откроется в конце февраля

Из-за того, что здание, по словам руководителя циркового кружка «Кураж» Леонида Конюшкова, находилось в аварийном расстоянии, пришлось остановить занятия секций — циркового кружка, айкидо и других.
Сейчас здесь, конечно, прекрасный зал. Стало тепло, светло,отметил Леонид Конюшков.
В ходе ремонтных работ потребовалось поменять раздевалки, душевые, санузлы, спортзал, электрика и инженерные сети. Как рассказал руководитель подрядной организации Петр Ковин, у рабочих возникли сложности с полом. В результате была использована шпунтованная доска, предназначенная для нагрузки в спортзалах.
Установлены современные окна с электроприводом — открываются с помощью пульта. На ремонт затрачено около четырех миллионов рублей, включая покупку оборудования,подчеркнул Петр Ковин.
С конца февраля в спортзале начнут проходить репетиции творческих коллективов дворца культуры «Юбилейный», а с 1 марта — тренировки спортивных школ и клубов города.
Здесь будут проходить занятия не только кружков. Вечерами тут могут заниматься и взрослые,рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, ремонт в спортивном зале ДК «Юбилейном» начался в декабре 2020 года.