В Нижнем Тагиле планируется увеличение количества программ работы светофоров

В Нижнем Тагиле МУП «Сигнал-3» планирует увеличить количество программ работы светофоров.

На данный момент в Нижнем Тагиле заведены четыре программы работы светофоров, так как в разное время суток меняется интенсивность направления движения. Сейчас существуют программы «Утро, «День», «Вечер» и «Ночь». Они отрабатывают временные циклы и не мешают пропуску транспорта.рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. По его словам, планируется ввести еще как минимум четыре дополнительные программы, которые будут работать в часы пик. В течение этого времени интенсивность транспорта в начале может быть пиковая, а затем снижаться, однако она все равно больше, чем обычно. Всего планируется ввести около 11 режимов работы светофоров в разное время суток. Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» был переоборудован 21 перекресток в центре города. Теперь тагильчане имеют возможность словить «зеленую волну» и передвигаться без остановки, если едут с установленной скоростью. Также в Нижнем Тагилае планируется внедрение диагональной разметки на перекрестках. Будет ли идеальной для жителей интеллектуальная транспортная система в Нижнем Тагиле?

