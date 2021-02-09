В Нижнем Тагиле планируется увеличение количества программ работы светофоров

В Нижнем Тагиле планируется увеличение количества программ работы светофоров

Сегодня, 12:31ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле МУП «Сигнал-3» планирует увеличить количество программ работы светофоров.

На данный момент в Нижнем Тагиле заведены четыре программы работы светофоров, так как в разное время суток меняется интенсивность направления движения.

Сейчас существуют программы «Утро, «День», «Вечер» и «Ночь». Они отрабатывают временные циклы и не мешают пропуску транспорта.рассказал редакции TagilCity.ru директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

По его словам, планируется ввести еще как минимум четыре дополнительные программы, которые будут работать в часы пик. В течение этого времени интенсивность транспорта в начале может быть пиковая, а затем снижаться, однако она все равно больше, чем обычно. Всего планируется ввести около 11 режимов работы светофоров в разное время суток.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» был переоборудован 21 перекресток в центре города. Теперь тагильчане имеют возможность словить «зеленую волну» и передвигаться без остановки, если едут с установленной скоростью. Также в Нижнем Тагилае планируется внедрение диагональной разметки на перекрестках.

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