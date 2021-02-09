В Нижнем Тагиле снижается количество молодых мам

В октябре 2020 года, согласно проведенному исследованию, Екатеринбург занял второе место среди 22 городов России, жители которых не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет.
В 2020 году в Нижнем Тагиле родилось 3,2 тысячи детей. Количество молодых мам до 25 лет составило 770 человек, это 23% от общего количества рожениц.
Тагильчане, которые придерживаются позиции чайдфри, объясняют нежелание иметь детей риском потери собственной свободы, плохой системой здравоохранения, недостатком финансовых средств.
Некоторые представители позиции отмечают плохое состояние здоровья, а также экологии в Нижнем Тагиле, снижение качества образования.
Напомним, по официальной статистике в Нижнем Тагиле в 2020 году рождаемость была в два раза ниже смертности. За год в отделах ЗАГС было зарегистрировано около 3,1 тысячи новорожденных и 6,3 тысячи умерших.