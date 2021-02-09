В Нижнем Тагиле снижается количество молодых мам

В Нижнем Тагиле снижается количество молодых мам

Сегодня, 09:47ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в 2020 году количество мам до 25 лет составило 23% процента от общего числа рожениц.

В октябре 2020 года, согласно проведенному исследованию, Екатеринбург занял второе место среди 22 городов России, жители которых не планируют заводить детей в ближайшие 10 лет.

В 2020 году в Нижнем Тагиле родилось 3,2 тысячи детей. Количество молодых мам до 25 лет составило 770 человек, это 23% от общего количества рожениц.

Тагильчане, которые придерживаются позиции чайдфри, объясняют нежелание иметь детей риском потери собственной свободы, плохой системой здравоохранения, недостатком финансовых средств.

Некоторые представители позиции отмечают плохое состояние здоровья, а также экологии в Нижнем Тагиле, снижение качества образования.

Напомним, по официальной статистике в Нижнем Тагиле в 2020 году рождаемость была в два раза ниже смертности. За год в отделах ЗАГС было зарегистрировано около 3,1 тысячи новорожденных и 6,3 тысячи умерших.

Stories:
Нижний Тагил
детироженицымолодые мамыНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы