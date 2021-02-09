В Нижнем Тагиле стартовал региональный чемпионат WorldSkills

Одной из площадок стал колледж имени Н. А. Демидова. В рамках чемпионата 30 студентов и юниоров из четырех городов и 22 образовательных учреждений региона будут соревноваться в трех компетенциях: «Организация экскурсионных услуг» «Технологии моды» и впервые — «Продажи транспортно-логистических услуг».