В Нижнем Тагиле стартовал региональный чемпионат WorldSkills

В Свердловской области 8 февраля началось проведение IX открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills).

Одной из площадок стал колледж имени Н. А. Демидова. В рамках чемпионата 30 студентов и юниоров из четырех городов и 22 образовательных учреждений региона будут соревноваться в трех компетенциях: «Организация экскурсионных услуг» «Технологии моды» и впервые — «Продажи транспортно-логистических услуг». Участники покажут свои навыки и умения очно, а по компетенции в области экскурсионных услуг — онлайн. Чемпионат был открыт в дистанционном формате. Первый соревновательный день приходится на 9 февраля.

