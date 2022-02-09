Экс-водитель скорой из Тагила подаст кассацию по делу об увольнении из-за аутсорсинга

Отказ Свердловского областного суда в признании законным решения об увольнении тагильчанина из-за перехода ведомства на аутсорсинг был им ожидаем. Об этом экс-водитель скорой Нижнего Тагила рассказал редакции TagilCity.ru.
Мы ожидали, что в Екатеринбурге будет такая ситуация. В Челябинск кассацию будем писать, рассказал редакции Михаил Смольников.
Обжаловать решение Свердловского облсуда тагильчанин планирует в ближайшие несколько дней.
Напомним, Михаил Смольников, работавший водителем на скорой помощи, высказался против перевода подстанции на аутсорсинг. Однако после его несогласия с данным решением, мужчину сократили. Тагильчанин уже почти год пытается опротестовать свое увольнение, считая его незаконным.