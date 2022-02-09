Глава РЭО Буцаев: В России нужно регулировать переработку побочных продуктов

Глава РЭО Буцаев: В России нужно регулировать переработку побочных продуктов
Глава РЭО Буцаев: В России нужно регулировать переработку побочных продуктов
Сегодня, 16:24ОбществоФото: reo.ru
Российский экологический оператор предложил заняться внедрением в России информационно-технических справочников, которые позволят регулировать переработку побочных продуктов.

Как сообщает 360tv.ru, в первую очередь для начала этого процесса необходимо отдельно прописать в законе, что относить к отходам и что — к побочной продукции.

Напомним, что в Государственной думе ранее рассмотрен законопроект о вторичных материальных ресурсах в рамках круглого стола Комитета ГД по экологии — политики обсудили вопрос регулирования понятия «побочный продукт», а также высказали свои предложения насчет данного вопроса. РЭО предложил перенять опыт внедрения специальных справочников при введении регулирования у зарубежных стран.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал, что на данном этапе побочные продукты не имеют законодательного регулирования. Он считает, что исправить это возможно с помощью законопроекта о ВМР. По его словам, сотрудники РЭО совместно с коллегами из профильных ведомств обсудили возможность отнесения отходов производства, например навоза и золошлаков, к побочным продуктам или отходам.

Помимо этого, представители ППК указывают на наличие международного опыта в данном процессе, рассказал глава РЭО. Буцаев уверен, что в России необходимо добавить в рассматриваемый законопроект подобные информационно-технические справочники. Это в свою очередь даст возможно разделять отходы и побочную продукцию.

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин считает, что в стране возможно рассмотрение того пути, где побочной продукцией является та, которая соответствует требованиям информационно-технических справочников. Но тем не менее он предлагает сосредоточить все основное регулирование в законе об отходах производства и потребления, а именно перенести перечень всех положений законопроекта в Федеральный закон № 89-ФЗ.

Кроме этого, зампредседателя комитета Госдумы Александр Коган заявил, что в стране уже существует возможность определения побочного продукта и способов его признания — через бухучет и внутренние документы. Также политик добавил, что понятие побочного продукта прописано в ГОСТе.

Но при этом сейчас в России существует предложение о вынесении такой инициативы на законодательный уровень. В частности, планируется добавление нового правила, по которому через 3 года побочный продукт должен стать или продукцией, или отходом. Коган считает, что подобный процесс будет стимулировать производителей задумываться заранее о том, что им делать с побочными продуктами.

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