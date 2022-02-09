Глава РЭО Буцаев: В России нужно регулировать переработку побочных продуктов

Заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин считает, что в стране возможно рассмотрение того пути, где побочной продукцией является та, которая соответствует требованиям информационно-технических справочников. Но тем не менее он предлагает сосредоточить все основное регулирование в законе об отходах производства и потребления, а именно перенести перечень всех положений законопроекта в Федеральный закон № 89-ФЗ.