Глава Северной Осетии Меняйло взял под личный контроль поиск тети бойца Гаглоева

Глава Северной Осетии Меняйло взял под личный контроль поиск тети бойца Гаглоева
Глава Северной Осетии Меняйло взял под личный контроль поиск тети бойца Гаглоева
Сегодня, 18:53ОбществоФото: http://alania.gov.ru/
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло будет лично контролировать работу, связанную с поиском тёти российского бойца MMA Георгия Гаглоева.

По информации NEWS.ru, ранее спортсмен поделился в своем Instagram новостью о пропаже тети в районе чечено-ингушской границы.

Он рассказал, что женщина возвращалась из Дубая. Она благополучно приземлилась в чеченской столице, однако домой не добралась. В связи с этим Гаглоев обратился к главе республике Рамзану Кадырову, попросив его помочь с поисками тети. Также спортсмен поделился новостью с населением, проживающем в Осетии, попросив их о содействии.

Отметим, что машина родственницы была найдена на чечено-ингушской границе. В машине в ходе поисков обнаружили личные вещи, а также деньги женщины и ее водителя. Однако их самих найти не удалось. Гаглоев добавил, что все следы и отпечатки пальцев в автомобиле были стерты.

Чуть позже в регионе распространился слух, что женщина и водитель находятся в одном из чеченских отделений МВД. Сообщалось, что скоро их отпустят. Тем не менее, эта информация оказалась не подтвердилась.

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