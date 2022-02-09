Миграционный прирост населения в Свердловской области вырос в 2,3 раза в 2021 году

В период с января по ноябрь минувшего года миграционный прирост население в Свердловской области составил 7070 человек, что более чем в 2,3 раза больше, чем за тот же период 2020 года.

Произошло это за счет международной миграции, в большинстве своем из стран СНГ. Если говорить о миграции в пределах России, то тут, как и в 2020, происходит убыль населения. 31,2 тысячи свердловчан переехали в другие регионы страны, тогда как приехали в Свердловскую область лишь 29,1 тысячи человек, то есть произошла убыль населения на 2075 человек. Из стран СНГ за это время в регион приехало чуть более 13 тысяч граждан, а уехало в них всего 4,4 тысячи человек. Прирост населения за счет миграции со странами СНГ составил почти 8,6 тысячи человека, еще на 562 человека увеличилась численность жителей области за счет миграции с другими зарубежными странами. Как итог общий миграционный прирост населения Свердловской области - 7070 человек, тогда как за январь-ноябрь 2020 эта цифра составляла всего 3060, сообщает управление федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. Смертность в Свердловской области превысила рождаемость почти в 1,8 раза

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