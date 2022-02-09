О рассылавшем сообщения о минировании 14-летнем екатеринбуржце рассказали в полиции

Гимназист был допрошен в присутствии адвоката и законных представителей. В содеянном он сознался и сообщил, что делал это ради «хайпа» и привлечения подписчиков. Также он рассказал, что делал информационные атаки и на заказ в том числе, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
Оказалось, что хакер оказывал услуги за тысячу рублей. Получал он их на электронный кошелек. 14-летний подросток был задержан дома. Оттуда он совершал все действия и наблюдал за работой правоохранителей.
При этом для конспирации он использовал специальные алгоритмы для сокрытия IP-адреса. Также гимназист был осведомлен об уголовной ответственности за содеянное.