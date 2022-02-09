Президент отметил оперативную работу российских судов в пандемию

В ходе совещания судей 9 февраля президент России Владимир Путин подчеркнул работу президиумов Верховного суда (ВС) РФ и Совета судей, которые во время пандемии определили порядок работы судов, особое внимание уделив защите социальных прав медработников и дистанционщиков.

В совещании приняли участие судьи судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ. В этом году оно прошло в режиме веб-конференции. В ходе заседания намечены планы на 2022 год, поскольку имеется необходимость в проработке судебной практики по уголовным делам, связанным с превышением пределов необходимой обороны. Об этом сообщает издание newizv.ru. Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев сообщил, что будут выпущены разъяснения, которые затронут рассмотрение жалоб граждан на постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о прекращении уголовного дела по заявлениям о применении недозволенных методов расследования. Лебедев, указал что ВС намерен гуманизировать уголовное производство об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств. Он отметил, что сегодня суды даже после примирения сторон уголовное дело прекратить не могут, даже если имеется заявление потерпевшей стороны. Лебедев напомнил, что ВС запретил держать гражданина в условиях СИЗО только на основании тяжести деяния. Суды также не вправе запретить освобождать заключенного по болезни только лишь на основании плохих характеризующих данных от администрации колонии. В ходе заседания обсудили административные дела. Верховный суд предложил изменить полномочия арбитражных управляющих для совершенствования процедуры банкротства, в частности предлагается делегировать им права по установлению требований кредиторов и их обоснованности. Но кредиторы тоже смогут обратиться в суд при наличии разногласий с арбитражным управляющим. Лебедев отметил планы относительно создания электронной системы, где будут отображаться требования кредиторов. Председатель ВС указал, что за 2021 год порядка 9% бизнесменов, привлеченных к уголовной ответственности из-за экономических преступлений, были отправлены в места заключения. Всего судами было рассмотрено 5500 дел в отношении 6000 предпринимателей.

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