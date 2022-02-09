Средства с выпуска облигаций РЭО пойдут на строительство нового завода

Средства с выпуска облигаций РЭО пойдут на строительство нового завода
Средства с выпуска облигаций РЭО пойдут на строительство нового завода
Вчера, 23:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Магаданской области планируется строительство объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов.

В него публично-правовая компания “Российский экологический оператор” (ППК “РЭО”) инвестирует 4 млрд рублей, привлеченных за счет размещения на Московской бирже собственных облигаций в рамках облигационной программы на 100 млрд рублей.

Как сообщил генеральный директор ППК Денис Буцаев, первый выпуск облигаций компании будет осуществлен в нынешнем году, и магаданский завод по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов первым получит финансирование из средств, вырученных от продажи ценных бумаг, пишет rg.ru.

Концессионное соглашение между зампредседателя правительства Магаданской области Надеждой Филипповой и гендиректором ООО "Магаданская экологическая концессия" Денисом Морозовым было подписано при участии главы РЭО Дениса Буцаева и руководителя Минприроды РФ Александра Козлова. Согласно документу ввести в эксплуатацию новый завод предполагается до конца 2024 года. ППК “РЭО” предоставит инвестору (концессионеру) заем на сумму свыше 4 млрд рублей по льготной ставке, а общий объем инвестиций в проект составит 5,7 млрд рублей. Таким образом, строительство этого предприятия станет первой ласточкой из числа подобных проектов, на реализацию которых планируется выделить деньги за счет выпуска облигаций. А в Магаданской области появится современный завод, в том числе обеспечивающий переработку крупногабаритного мусора, благодаря которому регион в два раза снизит образование отходов на полигонах и увеличит сортировку мусора до 100%, в результате чего регион полностью выполнит показатели нацпроекта.

Для распространения аналогичной практики Минприроды РФ, администрация Магаданской области и ППК “РЭО” заключили соответствующее соглашение, в рамках которого ведомство обязуется оказывать региональным властям и РЭО содействие в реализации проектов, а ППК - обеспечивать инвестподдержку проектам.

В свою очередь замглавы РЭО по инвестиционному развитию Сергей Королев отметил, что подобное соглашение о взаимодействии бизнеса и властей было подписано впервые в России.

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