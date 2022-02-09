Свердловская область столкнулась с острой нехваткой медиков

Свердловская область столкнулась с острой нехваткой медиков
Свердловская область столкнулась с острой нехваткой медиков
Сегодня, 19:30ОбществоФото: 1MI

В Свердловской области не хватает медиков

В Свердловской области зафиксировали острую нехватку медицинских сотрудников. Об этом проинформировали эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter.

Комфортной ситуацией на рынке труда для соискателей и работодателей специалисты называют такую, при которой на одну вакансию приходится пять или шесть резюме. Однако, на сегодняшний день такая конкуренция за рабочие места в сфере медицины отсутствует во всех российских субъектах.

На одну вакансию на Урале приходится сейчас 0,9 резюме. Регион фигурирует при этом в ТОП-15 по уровням заработных плат. Медицинские сотрудники в Свердловской области получают в настоящее время в среднем 46 тысяч, пишет «КП-Екатеринбург».

Что отрицать, ситуация и правда не простая, пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей. Они тоже люди и тоже болеют. Что делать в этой ситуации? Растить новое поколение медиков. Что мы и стараемся делать всеми доступными способами,заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Самые высокие зарплаты у медиков — в Магаданской области. Там получают в среднем 74 тысячи. Самые низкие доходы — у медиков на Алтае и в Самарской области. В этих регионах размеры зарплат у врачей достигают 39 тысяч.

Материалы по теме:
Свердловская областьмедикизарплаты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы