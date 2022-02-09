Свердловская область столкнулась с острой нехваткой медиков

Комфортной ситуацией на рынке труда для соискателей и работодателей специалисты называют такую, при которой на одну вакансию приходится пять или шесть резюме. Однако, на сегодняшний день такая конкуренция за рабочие места в сфере медицины отсутствует во всех российских субъектах.