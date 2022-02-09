Свердловская область столкнулась с острой нехваткой медиков

Комфортной ситуацией на рынке труда для соискателей и работодателей специалисты называют такую, при которой на одну вакансию приходится пять или шесть резюме. Однако, на сегодняшний день такая конкуренция за рабочие места в сфере медицины отсутствует во всех российских субъектах.
На одну вакансию на Урале приходится сейчас 0,9 резюме. Регион фигурирует при этом в ТОП-15 по уровням заработных плат. Медицинские сотрудники в Свердловской области получают в настоящее время в среднем 46 тысяч, пишет «КП-Екатеринбург».
Что отрицать, ситуация и правда не простая, пандемия сильно подкосила нашу медицину, мы потеряли многих врачей. Они тоже люди и тоже болеют. Что делать в этой ситуации? Растить новое поколение медиков. Что мы и стараемся делать всеми доступными способами,заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Самые высокие зарплаты у медиков — в Магаданской области. Там получают в среднем 74 тысячи. Самые низкие доходы — у медиков на Алтае и в Самарской области. В этих регионах размеры зарплат у врачей достигают 39 тысяч.