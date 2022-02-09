Свыше 140 тысяч цветов украсят улицы Нижнего Тагила

Это предусматривает муниципальный заказ на цветочное оформление города, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Улицы планирую украсить в текущем году 22 видами декоративных растений.
В «Горзеленхозе» проинформировали сегодня о всходе первой партии рассад. Вторая запланирована к посеву на конец февраля — начала марта. Таким образом, молодые растения спустя три месяца будут готовы к произрастанию в открытом грунте, заявили специалисты теплицы.
В конце весны и в начале лета Нижний Тагил украсят колеусами, бальзаминами, бархатцами, маргаритками, сальвиями и настурциями. В списке новых видов декоративных растений значатся в этом году вербены, алиссиумы, бегонии и агератумы.