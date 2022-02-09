Свыше 140 тысяч цветов украсят улицы Нижнего Тагила

Свыше 140 тысяч цветов украсят улицы Нижнего Тагила
Свыше 140 тысяч цветов украсят улицы Нижнего Тагила
Сегодня, 23:01ОбществоФото: 1MI

Улицы Нижнего Тагила украсят в 2022 году свыше 140 тысяч цветов

Сотрудники тепличного хозяйства в Нижнем Тагиле готовятся к посевам цветочной рассады на клумбах города. Специалисты МБУ «Служба экологической безопасности» подготовят свыше 140 тысяч корней однолетних растений.

Это предусматривает муниципальный заказ на цветочное оформление города, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Улицы планирую украсить в текущем году 22 видами декоративных растений.

В «Горзеленхозе» проинформировали сегодня о всходе первой партии рассад. Вторая запланирована к посеву на конец февраля — начала марта. Таким образом, молодые растения спустя три месяца будут готовы к произрастанию в открытом грунте, заявили специалисты теплицы.

В конце весны и в начале лета Нижний Тагил украсят колеусами, бальзаминами, бархатцами, маргаритками, сальвиями и настурциями. В списке новых видов декоративных растений значатся в этом году вербены, алиссиумы, бегонии и агератумы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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