Тагильские приставы ограничили прием посетителей из-за коронавируса

Ознакомиться с работой отделов ФСПП в Нижнем Тагиле можно, позвонив по телефонам, размещенным на сайте ведомства в разделе «Контакты», или по номеру: 8 (343) 362- 28- 08. А если вопрос безотлагательный, например, о ходе исполнительного производства, то по телефону: 8 (343) 362- 28-68, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области.