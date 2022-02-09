Тагильские приставы ограничили прием посетителей из-за коронавируса

Тагильские приставы ограничили прием посетителей из-за коронавируса
Тагильские приставы ограничили прием посетителей из-за коронавируса
Сегодня, 13:57ОбществоФото: pixabay.com

Тагильские отделы ФССП из-за коронавируса ограничили прием граждан

Тагильские отделы регионального управления Федеральной службы судебных приставов с 8 февраля временно ограничили прием граждан.

Заболеваемость коронавирусом в Нижнем Тагиле отразилась на работе многих ведомств. Одно за другим они ограничивают прием граждан. Отделы Федеральной службы судебных приставов на территории города тоже изменили режим работы, установив в фойе специальные ящики для удобства документооборота.

Ознакомиться с работой отделов ФСПП в Нижнем Тагиле можно, позвонив по телефонам, размещенным на сайте ведомства в разделе «Контакты», или по номеру: 8 (343) 362- 28- 08. А если вопрос безотлагательный, например, о ходе исполнительного производства, то по телефону: 8 (343) 362- 28-68, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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