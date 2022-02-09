В Свердловскую область идут снегопады и метели

Снегопады и метели идут в Свердловскую область

В конце этой недели в Свердловской области ожидаются метели и снегопады. Об этом проинформировал Уральский гидрометцентр.

На пятницу, 11 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду с осадками в виде снега. Местами на Урале пройдут снегопады. В некоторых районах региона ожидается метель. Скорость ветра достигнет 15-16 м/с, пишет Znak. Температура атмосферного воздуха ночью будет составлять от -10 до -15 градусов. На территории крайнего востока столбики термометров покажут -17…-22. В дневное время суток будет от -6 до -11. На крайнем востоке — прохладнее — до 16 градусов со знаком «минус». В Екатеринбурге в пятницу пройдет снег. Из прогнозов главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко следует, что снегопады усилятся в регионе в пятницу и субботу. В начале предстоящей недели температура упадет на три-четыре градуса, но снегопады прекратятся, заявила метеоролог.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter