ВЭБ. РФ поддержал строительство первого комплекса зеленой металлургии

По информации newsnn.ru, его возведут в городе Выксе Нижегородской области. Проект будут реализовывать, используя механизм СПИК. Участвовать в финансировании будет синдикат – ВЭБ.РФ, Сбербанк и банк «Открытие» в рамках «Фабрики проектного финансирования» ВЭБ.РФ. В общей сложности бюджет проекта составит около 150 млрд рублей.
Первый зампредседателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский отметил масштаб данного проекта, заявив, что его стоит считать одним из наиболее крупных проектов в Нижегородской области. По его словам, проект начали реализовывать в 2021 году в рамках «Фабрики проектного финансирования». Он подчеркнул, что ВЭБ.РФ совместно с партнерами направил средства, на которые будет закуплено высокотехнологичное оборудование.
Сейчас стороны готовятся к финансированию строительно-монтажных работ на площадке. Цехомский рассказал, что возведение объекта идет с опережением изначально запланированных сроков. Его строительство отвечает целям устойчивого развития, а также позволит адаптировать экономику страны к глобальному энергопереходу, рассказал член правления ВЭБ.РФ.
На строительной площадке началось возведение основных зданий. В рамках проекта собираются построить около 100 объектов, которые относятся к 8 технологическим линиям. В частности, к производству железа прямого восстановления, сталеплавильному производству, воздухоразделительной установке, водоподготовке для оборотного водоснабжения, известково-обжигательному цеху, переработке побочных продуктов, железнодорожной и автомобильной логистике, энергоснабжению.
Первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что подобная инициатива - яркий пример развития зеленых предприятий даже в таких углеродоемких отраслях, как металлургия.
В комплексе «Эколант» будут применять оборудование отечественных и зарубежных производителей. Запуск проекта «Эколант» планируется в 2025 году.
Заместитель президента - председателя правления банка «Открытие» Виктор Николаев заявил, что компания «Эколант» сумела успешно привлечь финансирование к своему проекту. По его словам, к этапу строительства удалось перейти достаточно быстро, что в свою очередь говорит о скорой реализации комплекса на территории Нижегородской области. Николаев уверен, что в ближайшее время в стране начнут производить сталь с низкой углеродоемкостью, которая будет отвечать потребностям современного общества.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров подчеркнул уникальность проекта зеленой металлургии. Политик заявил, что данная инициатива предусматривает решения, направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.
Отмечается, что ежегодно предприятие будет производить высококачественные слябы и круглые стальные заготовки в общей сложности до 1,8 млн т. Также в регионе появится около 700 рабочих мест. А проект значительно увеличит ВВП Нижегородской области.