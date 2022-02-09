ВЭБ. РФ поддержал строительство первого комплекса зеленой металлургии

Заместитель президента - председателя правления банка «Открытие» Виктор Николаев заявил, что компания «Эколант» сумела успешно привлечь финансирование к своему проекту. По его словам, к этапу строительства удалось перейти достаточно быстро, что в свою очередь говорит о скорой реализации комплекса на территории Нижегородской области. Николаев уверен, что в ближайшее время в стране начнут производить сталь с низкой углеродоемкостью, которая будет отвечать потребностям современного общества.