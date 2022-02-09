Жаловаться на нарушителей ПДД готовы 71% жителей Свердловской области

Автомобильный портал «Дром» обнародовал результаты очередного опроса, свидетельствующие о том, что 41% россиян информировали бы о тех или иных нарушениях ПДД при условии, что их никто не будет «дергать лично».
Не готовы жаловаться 29% респондентов. Из них 21% сказали, что против «стукачества», а 8% сослались на лень.
Обращаться с жалобами на нарушителей ПДД в среднем по России согласны 67% участников анкетирования. Преимущественно, это жители Петербурга и Москвы — 80%. В общей сложности в опросе участвовали 11 тысяч граждан России.
Напомним, в конце минувшего года Владимир Путин дал правительству поручение о запуске мобильного приложения, получившего название «Народный инспектор». Заработать оно должно уже с лета текущего года, отметил президент. Россияне смогут в итоге сами фиксировать автотранспортные средства нарушителей, используя для этого камеры своих смартфонов.