Жаловаться на нарушителей ПДД готовы 71% жителей Свердловской области

Жаловаться на нарушителей ПДД готовы 71% жителей Свердловской области
Жаловаться на нарушителей ПДД готовы 71% жителей Свердловской области
Сегодня, 13:24ОбществоФото: 1MI

Свердловчане готовы жаловаться на нарушителей ПДД

Обращаться с жалобами на водителей, нарушающих правила дорожного движения (ПДД), готовы 71% свердловчан, если такую функцию предусмотрят на «Госуслугах».

Автомобильный портал «Дром» обнародовал результаты очередного опроса, свидетельствующие о том, что 41% россиян информировали бы о тех или иных нарушениях ПДД при условии, что их никто не будет «дергать лично».

Не готовы жаловаться 29% респондентов. Из них 21% сказали, что против «стукачества», а 8% сослались на лень.

Обращаться с жалобами на нарушителей ПДД в среднем по России согласны 67% участников анкетирования. Преимущественно, это жители Петербурга и Москвы — 80%. В общей сложности в опросе участвовали 11 тысяч граждан России.

Напомним, в конце минувшего года Владимир Путин дал правительству поручение о запуске мобильного приложения, получившего название «Народный инспектор». Заработать оно должно уже с лета текущего года, отметил президент. Россияне смогут в итоге сами фиксировать автотранспортные средства нарушителей, используя для этого камеры своих смартфонов.

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Свердловская областьПДДгосуслуги
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