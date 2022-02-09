Жаловаться на нарушителей ПДД готовы 71% жителей Свердловской области

Напомним, в конце минувшего года Владимир Путин дал правительству поручение о запуске мобильного приложения, получившего название «Народный инспектор». Заработать оно должно уже с лета текущего года, отметил президент. Россияне смогут в итоге сами фиксировать автотранспортные средства нарушителей, используя для этого камеры своих смартфонов.