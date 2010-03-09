Александр Мишарин призвал жителей г. Нижний Тагил устанавливать счетчики
9 марта 2010, 19:14ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области призвал тагильчан устанавливать приборы учёта горячей и холодной воды.
Глава области подчеркнул, что на это и направлена реформа ЖКХ, и необходимо привыкать платить за фактически потребляемую воду.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей