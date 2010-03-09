Ди-джеи всего мира отмечают сегодня профессиональный праздник

Это не только официальный праздник, но и благотворительная акция в помощь детским организациям, которая проводится с 2002-го года от имени Международной клубной индустрии, – уточняет сайт «Календарь праздников». Инициаторами мероприятий по всему миру выступают фонд World DJ Fund и организация Nordoff Robbins Music Therapy, которая использует музыку для лечения детей и взрослых. Вся прибыль, полученная ди-джеями, клубами и радиостанциями, участвующими в мировой акции, в этот день направляется в различные международные детские фонды и учреждения. Следует отметить, что слово ди-джей является аббревиатурой английского DJ – disc jockey (диск-жокей), и определяет профессию человека, который выбирает и проигрывает для аудитории записанную музыку.