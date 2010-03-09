Химкластер будет создан в г. Нижний Тагил к 2013 году
9 марта 2010, 19:25ОбществоArtem
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Химический кластер будет создан в г. Нижний Тагил на базе Уралхимпласта к 2013 году.
Проект накануне был представлен губернатору Александру Мишарину в ходе его визита в Нижний Тагил. Глава Среднего Урала поручил ускорить проработку проекта. Также стало известно, что план будет презентован на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова уже 11 марта. Как передает Накануне.RU, первый этап создания кластера предполагает вливание собственных средств в размере 13 млрд руб. Для второго нужно 1,5 млрд руб. в виде господдержки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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