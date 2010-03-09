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Химкластер будет создан в г. Нижний Тагил к 2013 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Химкластер будет создан в г. Нижний Тагил к 2013 году

9 марта 2010, 19:25ОбществоArtem
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