Химкластер будет создан в г. Нижний Тагил к 2013 году

Проект накануне был представлен губернатору Александру Мишарину в ходе его визита в Нижний Тагил. Глава Среднего Урала поручил ускорить проработку проекта. Также стало известно, что план будет презентован на совещании у вице-премьера Игоря Шувалова уже 11 марта. Как передает Накануне.RU, первый этап создания кластера предполагает вливание собственных средств в размере 13 млрд руб. Для второго нужно 1,5 млрд руб. в виде господдержки.