Каждый пятый россиянин читает чужие электронные письма
9 марта 2010, 18:04ОбществоArtem
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Такие результаты дал телефонный опрос тысячи жителей нашей страны.
Как пишет ГородФМ, самыми любопытными оказались молодые люди 18–25 лет. 30% респондентов из этой возрастной группы тайно интересуются почтой супругов. Среди тех, кому за 45, подобным грешат 13%. Кроме того, чаще других корреспонденцию своих жен/мужей читают сибиряки (24%) и москвичи (22%).
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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