Каждый пятый россиянин читает чужие электронные письма

Как пишет ГородФМ, самыми любопытными оказались молодые люди 18–25 лет. 30% респондентов из этой возрастной группы тайно интересуются почтой супругов. Среди тех, кому за 45, подобным грешат 13%. Кроме того, чаще других корреспонденцию своих жен/мужей читают сибиряки (24%) и москвичи (22%).