Минимальный набор продуктов стоит 2 тысячи 266 рублей
9 марта 2010, 19:07ОбществоArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
2 тысячи 266 рублей составила стоимость минимального набора продуктов в Свердловской области в январе.
Для сравнения, в соседней Курганской области такой набор обходится в 1 тысячу 950 рублей, в Тюменской – 2 тысячи 238. Дороже всего продукты стоят в Ямало-Ненецком автономном округе - 3 тысячи 187 рублей. Как отмечает ГородФМ, средний доход на одного жителя Свердловской области составил чуть больше 19 тысяч рублей. "Беднее" всего оказались жители Кургана – их доход всего 12 тысяч.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей