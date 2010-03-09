Минимальный набор продуктов стоит 2 тысячи 266 рублей

Для сравнения, в соседней Курганской области такой набор обходится в 1 тысячу 950 рублей, в Тюменской – 2 тысячи 238. Дороже всего продукты стоят в Ямало-Ненецком автономном округе - 3 тысячи 187 рублей. Как отмечает ГородФМ, средний доход на одного жителя Свердловской области составил чуть больше 19 тысяч рублей. "Беднее" всего оказались жители Кургана – их доход всего 12 тысяч.