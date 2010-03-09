На Урале водителям раздают «Памятки православного автомобилиста»

Как сообщает «Новый Регион», первый подобный рейд прошел в феврале. В ходе проверки водители не подвергались штрафам: после беседы со священнослужителем и «гаишником» автолюбителей отпускали «с миром». Последующие акции посвящаются безопасности детей на улицах и дорогах. В преддверии весенних школьных каникул водителям раздаются «Памятки православного автомобилиста» и листовки с призывами беречь жизнь детей и уважительно относиться к пешеходам.