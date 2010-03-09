Перинатальный центр откроется к 1-му сентября в г. Нижний Тагил

Он отметил, что, несмотря на тяжёлое экономическое положение, помощь будет оказана. Губернатор также напомнил, что сейчас в Свердловской области действует программа строительства пяти перинатальных центров, а её исполнение является важнейшим направлением в сохранении здоровья матери и ребёнка.