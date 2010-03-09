Перинатальный центр откроется к 1-му сентября в г. Нижний Тагил
9 марта 2010, 19:35ОбществоArtem
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Такое заявление сделал в г. Нижний Тагил губернатор Свердловской области Александр Мишарин.
Он отметил, что, несмотря на тяжёлое экономическое положение, помощь будет оказана. Губернатор также напомнил, что сейчас в Свердловской области действует программа строительства пяти перинатальных центров, а её исполнение является важнейшим направлением в сохранении здоровья матери и ребёнка.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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