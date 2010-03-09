Самую красивую работницу «Евраза» выбрали в г. Нижний Тагил

В одном из конкурсов участницы вышли в нарядах из корпоративных газет холдинга. Разнообразные варианты вечерних платьев девушки сделали сами. В другом конкурсе участницы рассказывали о странах, в которых есть предприятия «Евраза». Это Канада, Украина, Чехия, Китай, США, Италия и другие. Самой красивой названа специалист управления «ВГОКа» Елена Семячкова. Звание «Мисс-интернет» досталось Елене Безденежных. Приз зрительских симпатий получила Евгения Сидинкина. Победительницам в номинациях вручили сертификаты на покупку ювелирных украшений и парфюмерии.