Снегопад будет идти до четверга
9 марта 2010, 18:18ОбществоArtem
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Снегопад на Среднем Урале продолжится до четверга.
Такие данные размещены на сайте Свердловского Гидрометцентра. При этом температура воздуха днем составит от – 3 до – 6 градусов, в ночные часы температура будет опускаться до -9, -12 градусов. По прогнозу Гидрометцентра России, в марте средняя месячная температура воздуха на Среднем Урале ожидается около нормы. То есть -5,-7 градусов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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