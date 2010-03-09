Снегопад будет идти до четверга

Такие данные размещены на сайте Свердловского Гидрометцентра. При этом температура воздуха днем составит от – 3 до – 6 градусов, в ночные часы температура будет опускаться до -9, -12 градусов. По прогнозу Гидрометцентра России, в марте средняя месячная температура воздуха на Среднем Урале ожидается около нормы. То есть -5,-7 градусов.