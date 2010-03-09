Спортшколе присвоили имя легенды спорта г. Нижний Тагил

Он - легенда тагильского спорта. Александр Лопатин вошел в историю Нижнего Тагила как первый на Урале мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, выдающийся спортсмен и тренер. Много лет он отдал тренерской работе, возглавлял Нижнетагильскую федерацию классической борьбы, стал автором книги о греко-римской борьбе «Четыре четверти судьбы». В январе Александр Лопатин ушел из жизни. На здании спортшколы олимпийского резерва № 3 установят мемориальную доску с его именем, отмечает городской портал ntagil.org.