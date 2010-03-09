Спортшколе присвоили имя легенды спорта г. Нижний Тагил
9 марта 2010, 18:35ОбществоArtem
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Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 3 присвоено имя Почетного гражданина г. Нижний Тагил Александра Лопатина.
Он - легенда тагильского спорта. Александр Лопатин вошел в историю Нижнего Тагила как первый на Урале мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, выдающийся спортсмен и тренер. Много лет он отдал тренерской работе, возглавлял Нижнетагильскую федерацию классической борьбы, стал автором книги о греко-римской борьбе «Четыре четверти судьбы». В январе Александр Лопатин ушел из жизни. На здании спортшколы олимпийского резерва № 3 установят мемориальную доску с его именем, отмечает городской портал ntagil.org.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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