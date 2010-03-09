Тагильчанка получила звание «Мисс стиль» на конкурсе красоты
9 марта 2010, 18:27ОбществоArtem
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5 марта в Екатеринбурге прошел финал конкурса «Мисс Магистраль 2010», в котором приняли участие 27 железнодорожниц Урала.
В финал конкурса прошли 12 девушек, среди них оказалась только одна тагильчанка – инженер отдела подвижного состава Ольга Сахно. Как нам сказала сама Ольга: «танцы ей давались с трудом, и не все получалось на репетициях. Накануне финала, она ночами репетировала движения, которые ей ставили хореографы». В итоге решающую роль сыграл танец, который и позволил Ольге пройти в финальную часть конкурса. С присвоением звания «Мисс стиль» Ольгу Сахно поздравила дизайнер одного из модных домов Екатеринбурга.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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