Тагильчанка получила звание «Мисс стиль» на конкурсе красоты

В финал конкурса прошли 12 девушек, среди них оказалась только одна тагильчанка – инженер отдела подвижного состава Ольга Сахно. Как нам сказала сама Ольга: «танцы ей давались с трудом, и не все получалось на репетициях. Накануне финала, она ночами репетировала движения, которые ей ставили хореографы». В итоге решающую роль сыграл танец, который и позволил Ольге пройти в финальную часть конкурса. С присвоением звания «Мисс стиль» Ольгу Сахно поздравила дизайнер одного из модных домов Екатеринбурга.