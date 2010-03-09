В г. Нижний Тагил врач подделывал рецепты

Как пишет «Накануне.ру» возбуждено уголовное дело по фактам служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями. Следствием установлено, что врач Городской поликлиники № 3 незаконно выписал несколько рецептов, собственноручно внеся в них заведомо ложные сведения. По поддельным рецептам было приобретено лекарство, являющееся сильнодействующим веществом.