В г. Нижний Тагил врач подделывал рецепты
9 марта 2010, 19:02ОбществоArtem
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В г. Нижний Тагил врач подделывал рецепты на сильнодействующие препараты.
Как пишет «Накануне.ру» возбуждено уголовное дело по фактам служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями. Следствием установлено, что врач Городской поликлиники № 3 незаконно выписал несколько рецептов, собственноручно внеся в них заведомо ложные сведения. По поддельным рецептам было приобретено лекарство, являющееся сильнодействующим веществом.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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