В совет директоров УВЗ должен войти представитель региона

Об этом, как передаёт Накануне.Ру, заявил губернатор Александр Мишарин во время рабочего визита на предприятие. Как заявил зам.гендиректора Уралвагонзавода Борис Дубровский, инвестиционный бюджет на 2010 год составляет 6,5 миллиардов рублей. На этот год объем подтвержденных заказов составляет 57 миллиардов, год планируется закончить с рентабельностью 15%. Между тем, на предприятии почти 1,5 тысячи человек находятся в отпусках с сохранением двух третей ставки. Как передаёт Накануне.Ру, директор по персоналу Сергей Саранчук пояснил, что это, в основном, управленческий персонал. Его будут переобучать для перевода на квалифицированные рабочие профессии. В прошлом году зарплата составляла 12 тысяч рублей, в этом году планируется выйти на 18 тысяч. Также губернатору были представлены новые проекты УВЗ, вошедшие программу развития Нижнего Тагила. Это производство бурового и инструментального оборудования.